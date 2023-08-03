Avrupa'da 4'te 4 sevinci

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımız, haftayı galibiyetle tamamlayarak ülke puanına büyük katkı sağladı.



Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Zalgiris'i sahasında 1-0 yenerek tur atlarken UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0 yenerek 3. Tur'a adını yazdırdı.



UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yenerken Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



İŞTE YENİ RAKİPLER



Bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri ise şu şekilde oluştu.



Beşiktaş - Neftçi Bakü

Galatasaray - Olimpia Ljubjana

Fenerbahçe - (Differdange - Maribor maçı galibi)

Adana Demirspor - Osijek



