Avrupa'da 4'te 4 sevinci

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımız, haftayı galibiyetle tamamlayarak ülke puanına büyük katkı sağladı.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Zalgiris'i sahasında 1-0 yenerek tur atlarken UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0 yenerek 3. Tur'a adını yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yenerken Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
İŞTE YENİ RAKİPLER
Bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri ise şu şekilde oluştu.
Beşiktaş - Neftçi Bakü
Galatasaray - Olimpia Ljubjana
Fenerbahçe - (Differdange - Maribor maçı galibi)
Adana Demirspor - Osijek
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Zalgiris'i sahasında 1-0 yenerek tur atlarken UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0 yenerek 3. Tur'a adını yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yenerken Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
İŞTE YENİ RAKİPLER
Bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri ise şu şekilde oluştu.
Beşiktaş - Neftçi Bakü
Galatasaray - Olimpia Ljubjana
Fenerbahçe - (Differdange - Maribor maçı galibi)
Adana Demirspor - Osijek