Avrupa'da 4 puan ilaç gibi; işimiz zor

Türk futbolu için büyük önem ifade eden ülke puanı sıralamasında düşüşümüz devam ediyor.



Bu hafta üç ekibimiz 4 puanla haftayı tamamlarken, 17. sıradaki yerimizi Çekya'ya bırakıp 18. sıraya düştük. Ensemizde ise Yunanistan yer alıyor. Yunanistan ekipleri PAOK ve Olimpiakos'un galibiyet ile kapattığı haftada Komşu ile aramızdaki puan farkı 0.250'ye inerken, Fenerbahçe'nin 30 Eylül"de evinde oynayacağı Olympiakos karşılaşmasının önemi de bir kat daha arttı.



EN BÜYÜK KATKIYI ASLAN VERDİ



Ülke puanı sıralamasında üst sıraya tırmanmaya çalışan Türkiye'ye şu ana kadar en fazla katkıyı Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 5 puanı hanemize yazdırdı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım bonusu olan 4 puanı Türkiye'ye getirirken, Sivasspor 3.5, Fenerbahçe 3, Trabzonspor ise 1 puanlık katkı yapmayı başardı.



