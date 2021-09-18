Avrupa'da 4 puan ilaç gibi; işimiz zor

Ülke puanı sıralamasında artık her maç bizim için büyük önem taşıyor. 4 puan aldığımız haftada bile 17. sırayı Çekya'ya kaptıran Türkiye, 19. Yunanistan'ın 0.250 puan önünde

Haber; Sabah
Abone Ol
Avrupa'da 4 puan ilaç gibi; işimiz zor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2021 10:50
Türk futbolu için büyük önem ifade eden ülke puanı sıralamasında düşüşümüz devam ediyor.

Bu hafta üç ekibimiz 4 puanla haftayı tamamlarken, 17. sıradaki yerimizi Çekya'ya bırakıp 18. sıraya düştük. Ensemizde ise Yunanistan yer alıyor. Yunanistan ekipleri PAOK ve Olimpiakos'un galibiyet ile kapattığı haftada Komşu ile aramızdaki puan farkı 0.250'ye inerken, Fenerbahçe'nin 30 Eylül"de evinde oynayacağı Olympiakos karşılaşmasının önemi de bir kat daha arttı.

EN BÜYÜK KATKIYI ASLAN VERDİ

Ülke puanı sıralamasında üst sıraya tırmanmaya çalışan Türkiye'ye şu ana kadar en fazla katkıyı Galatasaray yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 5 puanı hanemize yazdırdı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım bonusu olan 4 puanı Türkiye'ye getirirken, Sivasspor 3.5, Fenerbahçe 3, Trabzonspor ise 1 puanlık katkı yapmayı başardı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.