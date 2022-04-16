Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla dikkat çeken Attila Szalai için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.



İngiliz gazeteci Lee Ryder, bir süredir Macar stoperle ilgilendiği bilinen Newcastle United'a bu transfer iki rakibin daha çıktığını yazdı.



Newcastle'ın Szalai'yi izlemek üzere Fenerbahçe'nin son maçlarına gözlemci gönderdiğine değinen Ryder, yıldız ismin Newcastle'a geldiği takdirde kariyerinde büyük bir sıçrama yapabileceğini belirtti.



ASTON VILLA VE MILAN RAKİP!



Szalai transferinde Newcastle'ın en büyük iki rakibinin ise Aston Villa ve Milan olduğunu belirten Ryder, Attila Szalai'yi Newcastle United'ın savunma oyuncularıyla da kıyasladı.



Yapılan kıyaslamada, "Macar Van Dijk' lakaplı 1.92 boyundaki dev, bu sezon şimdiye kadar kendi yerel liglerinde Dan Burn, Fabian Schar ve Jamaal Lascelles'den müdahale ve pas ortalaması konusunda daha iyi bir istatistik elde etti. Ayrıca 24 yaşındaki Attila, meslektaşlarından da oldukça genç" ifadelerine yer verildi.



"BELÖZOĞLU, ÖRNEK BİR OYUNCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"



Haberde, eski Newcastle'lı Emre Belözoğlu'nun Attila Szalai hakkındaki sözlerine de yer verilirken, "Eski Magpies yıldızı ve Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, Szalai'nin 'örnek' bir oyuncu olduğunu düşünüyor ve bu nedenle Toon, onunla imzalamak için rekabete girmekten çekinmeyecek." denildi.



