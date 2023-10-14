Avrupa Bisikletçiler Federasyonundan Türkiye'deki 'bisiklet dostu tesis' uygulamasına destek

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Henk Swarttouw, Türkiye'de şartları yerine getiren konaklama tesislerine "bisiklet dostu" belgesi verilmesi uygulamasının bisiklet turizmine olumlu yansıyacağını söyledi.



EuroVelo (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) Bisiklet Turizmi Konferansı için İzmir'e gelen Henk Swarttouw, AA muhabirine bisiklet turizminin, yükselen bir eğilim olduğunu anlattı.



Tüm dünyada ailelerin ya da kişilerin, 2-3 hafta bir plajda tatil yapmak yerine tatillerini bisiklete binerek, yürüyüş ya da dağ tırmanışı yaparak değerlendirmek istediklerine dikkati çeken Swarttouw, Türkiye'nin de iklim koşulları, tarihi ve kültürel mirası, gastronomik zenginliğiyle bu anlamda çok iyi olanaklar sunduğunun altını çizdi.



Swarttouw bisikletli turist için en önemli noktanın güvenlik olduğunu, bisikletlilerin akan bir trafiğin içinde gitmek yerine güvenliğin tamamen sağlandığı bir altyapıda ilerlemeyi tercih ettiğini aktararak, ülkelerin bu altyapıyı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.



Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'de bisikletli turistlerin öne çıktığını kaydeden Swarttouw, Türkiye'nin iyileştirmeler yapıldığında bisiklet turizminde çok daha önemli bir rol oynayacağına inandığını dile getirdi.



Swarttouw, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığının iki yıl önce bisiklet dostu konaklamaya imkan sunan bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirterek, bisiklet için güvenli park yeri, yıkama ve tamir alanı bulundurma, rotalar hakkında bilgi sahibi personel istihdam etme, bisikletçilere özel beslenme menüleri sunma, bisikletçiler için 24 saat açık çamaşır yıkama alanı ve temel bakım/tamirat aletlerine sahip olma gibi şartları yerine getiren konaklama tesislerine "bisiklet dostu" belgesi verildiğini ifade etti.



Bugüne kadar 49 tesisin bu belgeden aldığını, sayının artması için bakanlığın çalışma yürüttüğünü ifade eden Swarttouw, "Bakanlığın gerçekten çok ciddi bir öngörüsü var, bu işe yatırım yapıyorlar. Geleceği görerek altyapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bisiklet turizmine çok çok iyi katkısı olacağını düşünüyorum. O yüzden onların bu öngörülü tavrını tebrik ediyorum." diye konuştu.



Swarttouw, Türkiye'de toplu taşıma araçlarında bisikletle seyahate imkan tanıyan altyapının da geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



