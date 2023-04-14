Avrupa basketbolunda Türk finali!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ZVVZ USK Prag ile karşı karşıya geldi.



Temsilcimiz rakibini 78-58'lik skorla mağlup etti ve finale yükseldi.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 16 Nisan Pazar günü oynanacak.



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