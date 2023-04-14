Avrupa basketbolunda Türk finali!

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ZVVZ USK Prag'ı 78-58 mağlup ederek finale yükseldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com
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Avrupa basketbolunda Türk finali!
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14 Nisan 2023 20:46
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ZVVZ USK Prag ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz rakibini 78-58'lik skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 16 Nisan Pazar günü oynanacak.

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