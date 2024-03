Avrupa basınından Türkiye övgüsü: 'Geleceği parlak'

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında cuma günü Macaristan'a konuk olan ve karşılaşmayı 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, sergilediği oyun ve potansiyeliyle Avrupa medyasından tam not aldı.



Özellikle genç yıldız adayları için hayli övgü dolu yorumlar görüldü. İspanyol Relovo, "Türkiye'nin, genç yıldızlarıyla geleceği oldukça parlak. Kenan Yıldız ve Arda Güler çok önemli şeyler vadediyor. Biri Juventus'ta biri Real'de. Can Uzun, Semih Kılıçsoy gibi yetenekler de sırada bekliyor" diye yazdı.



ARDA GÜLER ATEŞİ YANDI



As Gazetesi, Arda Güler'in performansını yakından takip etti. Real Madrid'de yeni yeni süre almaya başlayan genç yeteneğin, oyuna girdikten sonra etkili işler yaptığı ifade edildi. As, "Arda Güler ateşi yandı" başlığıyla verdiği haberde şunları söyledi: "Hocası Montella, onun istekliliğinden memnun. Montella ona bol bol dakika vermeyi planlıyor. Türkiye'de çok fazla potansiyelli oyuncu var. Takım arkadaşları, Arda Güler'in yeteneğine güveniyor. Arda, sorumluluk alabilecek oyuncu olarak görülüyor."



TÜRKİYE FAZLASINI ÜRETTİ



Marca'daki analiz haberde ise Arda Güler üstünde duruldu, takım hakkında bu ifadeler kullanıldı: "EURO 2024 öncesi güzel bir sınav. Türkiye güzel oynadı ama Macaristan kazandı. İki ülke de şampiyona için umut veriyor. İkinci yarı oyuna giren Arda Güler 30 dakikada güzel duygular bıraktı. Türkiye maçta daha fazlasını üretti ancak gol Szoboszlai'nin penaltı vuruşuyla Macar tarafından geldi. Her zamanki gibi orkestra şefliği yapan Hakan Çalhanoğlu harika bir maç çıkardı ama yetmedi. İki İtalyan hocadan Macaristan cephesi kazandı."





