Avrupa basınından Arda Güler'e büyük övgü!

Çek basını, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler'i manşetlere çıkardı. Mergim Berisha'nın attığı gol öncesi Arda'nın tekniğine dikkat çekip, golde bir festival yaşattığını vurguladı.



Deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepkili. Tek alkışlanan kişi ise Mergim Berisha'ya harika bir gol hazırlayan ve golü attırdığı dakikalarda 16 yaşından, 17'sine giren Arda Güler oldu.



ARDA GÜLER, AVRUPA'DA GÜNDEMDE



Çek basını da Arda'nın tekniğine dikkat çekip, golde bir festival yaşattığını vurguladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'i 2019 yılında amatör transferin bitiminin son gününde Gençlerbirliği'nden aldı.



Başkan Koç, genç oyuncu için toplamda 400 bin TL ödeme yaptı. Bunun 200 bin TL'sini iki taksitle 1 ay içerisinde ödedi. Kalan 200 bin TL ise Arda'nın Fenerbahçe'ye profesyonel imzayı atmasıyla birlikte Gençlerirliği'ne ödendi. Arda'nın sonraki satışının karından elde edilecek rakamın %20'lik payı Gençlerbirliği'ne verilecek





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