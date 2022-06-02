Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıklaması Avrupa'da geniş yankı buldu. Başta Portekiz medyası olmak üzere Avrupa'da manşetlere taşındı.



İşte Jorge Jesus'un Avrupa'daki yansımaları...



MARCA: JESUS, FENERBAHÇE İLE İMZALAMAK İÇİN İSTANBUL'DA



İspanya'nın önde gelen spor sitelerinden Marca, Jesus'un görüşmelere son şeklini vermek üzere İstanbul'a geldiğini okuyucularına aktardı. Haberde "Jesus, Fenerbahçe'den 7 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli teknik direktörün bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin tek hedefi lig şampiyonluğu. Jesus bunu elde edebilmek için yarışacak. Aralık 2021'in sonunda, Benfica'dan ayrıldığından bu yana boşta alan Jesus, Suudi Arabistan'da Al-Hilal ve Brezilya'da Flamengo'nun ardından üçüncü kez yurtdışı deneyimine hazırlanıyor." denildi.



RECORD: FENERBAHÇE, JESUS İLE MÜZAKERELERİ DOĞRULADI



Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u resmen açıkladığını ve müzakerelerin son aşamada olduğunu okuyucularına aktardı. Haberde "Aralık ayından beri serbest konumda olan Jorge Jesus, Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro kazanacak. Müzakereler İstanbul'da bir otelde son şeklini alacak." ifadelerine yer verildi.



O JOGO: FENERBAHÇE, JESUS'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI



Portekiz'den O jogo, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla görüşmelere başladığ haberini manşetine taşıdı. Haberde, "Deneyimli teknik direktör Fenerbahçe ile zaten anlaşma sağlamıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Jesus'un 7 milyon Euroluk taleplerini kabul etti." ifadelerine yer verildi.



A BOLA: TEK ŞARTLA TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ



Portekiz'in en ünlü spor sitelerinden A Bola ise Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmelerde tek bir şart sunduğu ve Fenerbahçe yönetiminin de bu şartı kabul ettiğini iddia etti. A Bola'da yer alan haberin detayında, "Fenerbahçe, Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla görüşmeler resmiyet kazandı. Kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Jorge Jesus, sözleşmenin 1 yıl olması şartıyla Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Fenerbahçe bu şartı kabul edince Jesus, İstanbul'a gitmeyi kabul etti." ifadelerine yer verildi.























