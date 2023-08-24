Avrupa basını Mauro Icardi'yi konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maça Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü Avrupa basınında da gündeme oturdu. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Avrupa basını Mauro Icardi'yi konuşuyor!
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24 Ağustos 2023 13:57
Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Icardi'nin performansı Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

Arjantinli yıldızın gösterdiği performans Avrupa basınının da ilgisini çekti.

LA GAZETTA DELLO SPORT: ICARDI GALATASARAY'I GRUPLARA TAŞIYOR

"Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti."

TUTTOSPORT: ICARDI'NİN GÖSTERİSİ GALATASARAY'I GRUPLARA GÖTÜRÜYOR

"Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı."

CORRIERE DELLO SPORT: ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR

"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."

L'EQUIPE: GALATASARAY, NORVEÇ'TE İYİ DURUMDA

"Mauro Icardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç'te Molde'yi 3-2 mağlup etti."

FOOT MERCATO: ICARDI MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

"Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Mücadelede Mauro Icardi muhteşem bir gol attı."

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maça Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü Avrupa basınında da gündeme oturdu. İşte detaylar...

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