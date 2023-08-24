Avrupa basını Mauro Icardi'yi konuşuyor!

Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Icardi'nin performansı Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.
Arjantinli yıldızın gösterdiği performans Avrupa basınının da ilgisini çekti.
LA GAZETTA DELLO SPORT: ICARDI GALATASARAY'I GRUPLARA TAŞIYOR
"Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti."
TUTTOSPORT: ICARDI'NİN GÖSTERİSİ GALATASARAY'I GRUPLARA GÖTÜRÜYOR
"Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı."
CORRIERE DELLO SPORT: ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR
"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."
L'EQUIPE: GALATASARAY, NORVEÇ'TE İYİ DURUMDA
"Mauro Icardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç'te Molde'yi 3-2 mağlup etti."
FOOT MERCATO: ICARDI MUHTEŞEM BİR GOL ATTI
"Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Mücadelede Mauro Icardi muhteşem bir gol attı."
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maça Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü Avrupa basınında da gündeme oturdu. İşte detaylar...
Arjantinli yıldızın gösterdiği performans Avrupa basınının da ilgisini çekti.
LA GAZETTA DELLO SPORT: ICARDI GALATASARAY'I GRUPLARA TAŞIYOR
"Icardi ve Mertens'in yer aldığı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşıyor. Sergio Oliveira ve Icardi liderliğindeki Türkler, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti."
TUTTOSPORT: ICARDI'NİN GÖSTERİSİ GALATASARAY'I GRUPLARA GÖTÜRÜYOR
"Okan Buruk'un Galatasaray'ı play-off turundaki iki finalinin ilkini başarıyla tamamladı. Serie A'nın eski iki oyuncusu İstanbul kulübü adına gol attı."
CORRIERE DELLO SPORT: ICARDI GALATASARAY'A LİDERLİK EDİYOR
"Hakem Anthony Taylor'un tartışmalı kararlarının olduğu maçta Galatasaray, Molde'yi 3-2 mağlup etti. Molde sekizinci dakikada öne geçerken Icardi her şeyi tersine çevirdi."
L'EQUIPE: GALATASARAY, NORVEÇ'TE İYİ DURUMDA
"Mauro Icardi'nin yönetimindeki Galatasaray, Norveç'te Molde'yi 3-2 mağlup etti."
FOOT MERCATO: ICARDI MUHTEŞEM BİR GOL ATTI
"Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Mücadelede Mauro Icardi muhteşem bir gol attı."
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maça Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü Avrupa basınında da gündeme oturdu. İşte detaylar...