Avrupa Atmalar Kupası'na 17 Türk

Hırvatistan'ın Split kentinde 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 19. Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye 17 sporcuyla madalya arayacak.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iddialı bir kadroyla gittiği organizasyonda 42 ülkeden 400'e yakın atlet yarışacak.



Kupada daha önce biri altın üç madalyası bulunan eski dünya 5'incisi milli ciritçi Eda Tuğsuz, organizasyonda olimpiyat şampiyonluğu bulunan Barbora Spotakova ile Sara Kolak'ın yanı sıra dünya ve Avrupa madalyası kazanmış isimlerle kozlarını paylaşacak.



Kadınlar gülle atmada ise milli atlet Emel Dereli, 18.40'lık olimpiyat barajını bu yarışmada geçerek adını Tokyo'ya yazdırmak için mücadele edecek. Emel daha önce 23 yaş altı kategorisinde Avrupa Kupası'nı 3 kez kazanmıştı. Erkekler gülle atmada ise 23 yaş altı rekorunu yenileyen Alperen Karahan, Türkiye'yi temsil edecek.



Erkekler çekiçte ise olimpiyat kotası alan milli sporcular Eşref Apak ile Özkan Baltacı altın madalya için yarışacak.



Kupaya katılacak büyükler ve 23 yaş altı sporcular şöyle:



Büyükler:



Çekiç atma erkekler: Eşref Apak, Özkan Baltacı



Gülle atma kadınlar: Emel Dereli, Aysel Yılmaz



Disk atma kadınlar: Semra Türk



Çekiç atma kadınlar: Tuğçe Şahutoğlu, Kıvılcım Kaya-Salman



Cirit atma kadınlar: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen



23 yaş altı:



Gülle atma erkekler: Alperen Karahan



Disk atma erkekler: Osman Kul



Çekiç atma erkekler: Halil Yılmazer



Cirit atma erkekler: Ömer Faruk Avan



Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol



Disk atma kadınlar: Özlem Becerek



Çekiç atma kadınlar: Dünya Ezgi Sayan



Cirit atma kadınlar: Münevver Hancı



