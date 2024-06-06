Avrupa Atletizm Şampiyonası İtalya'da başlayacak

Avrupa Atletizm Şampiyonası 7 Haziran Cuma günü İtalya'da başlayacak.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-12 Haziran tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek. Organizasyona Türkiye 44 sporcuyla katılacak.



Milli atletler madalya kazanmanın yanı sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele edecek.



Milli atletlerin, Avrupa şampiyonaları tarihinde 34 madalyası bulunurken, millilerde ilk madalyayı (bronz) 1950'de üç adım atlamada Ruhi Sarıalp kazanmıştı.



Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yer alan milli atletlerin isim ve branşları şu şekilde:



100 metre: Kayhan Özer



110 metre engelli: Mikdat Sevler



200 metre: Ramil Guliyev



400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar, İsmail Nezir



400 metre: Berke Akçam



800 metre: Dilek Koçak, Salih Teksöz



1500 metre: Mehmet Çelik



3 bin metre engelli: Derya Konur, Sümeyye Erol, Tuğba Güvenç, Abdullah Tuğluk



5 bin metre: Burcu Subatan, Emine Hatun Mechaal



10 bin metre: Bahar Atalay, Yonca Kutluk



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma



Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Alperen Acet



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek



Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen



Disk atma: Özlem Becerek



Gülle atma: Emel Dereli



Çekiç atma: Özkan Baltacı



Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Salih Korkmaz



Yarı maraton: Sultan Haydar, Meryem Erdoğan, Özlem Kaya Alıcı, Sezgin Ataç, Polat Kemboi Arıkan, İlham Tanui Özbilen



4x100 metre: Kayhan Özer, Aykut Ay, Mustafa Kemal Ay, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Ramil Guliyev



