Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Organizasyonda milli sporculardan Emrah Yaşar, Emir Büyükdağ, Yiğit Us ve Mehmet Aydemir üst tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 01:17
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde 4 milli sporcu tur atladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porec şehrinde devam eden eleme müsabakalarında rakiplerini yenen milli sporcular Emrah Yaşar, Emir Büyükdağ, Yiğit Us ve Mehmet Aydemir bir üst tura çıkmayı başardı.

Dün yapılan müsabakalarda da Kerem Özmen tur atlamıştı. Şampiyona 24 Mart'ta sona erecek.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.