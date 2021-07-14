Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Estonya'da başlıyor

20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de 48 ülkenin katılımıyla 15-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'den 27 erkek, 19 kadın sporcu katılacak.



Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.



Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:



-Erkekler



100 metre: Özgür Beydemir, Umut Uysal



800 metre: Mevlüt Aras



3000-5000 metre: Devrim Kazan



3000 metre su engelli: İbrahim Karateker



110 metre engelli: Ayetullah Demir



400 metre engelli: Berke Akçam, İsmail Nezir



Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü



Sırıkla atlama: Sedat Cacim



Gülle atma: Nuh Bolat, Melih Gökalp, Savaş Parlak



Disk atma: Enes Çankaya, Berk Sansoy



Çekiç atma: Emirhan Şipşak



Cirit atma: Oğuzhan Usta



10 kilometre yürüyüş: Serhat Güngör, Mert Kahraman, Mazlum Demir



4x100 metre: Özgür Beydemir, Ayetullah Demir, Taha Özal, Yasin Sosa, Orçun Ünalan, Umut Uysal



4×400 metre: Berke Akçam, Gökdeniz Göçmen, Aral Kahraman, Emirhan Koş, İsmail Nezir, Cem Özsu



-Kadınlar



100 metre: Beyzanur Seylan, Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu



200 metre: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu



400 metre: Nevin İnce



1500 metre: Hatice Yıldırım



5000 metre: Gamze Altıntaş, Urkuş Işık



3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan, Pelinsu Şahin



100 metre engelli: Yaren Yıldırım



400 metre engelli: Büşra Altınbaş



Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci, Berivan Yiğit



Disk atma: Özlem Becerek



Çekiç atma: Ece Narttürk



Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen



10 kilometre yürüyüş: Emine Ceylan



4×100 metre: Büşra Altınbaş, Nevin İnce, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Zülha Armutçu, Yaren Yıldırım



