Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da yapılacak

Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2021 15:44
Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samokov kentinde 14 Haziran Pazartesi başlayacak organizasyon, 20 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Şampiyonada ilk olarak serbest stilde güreşçiler mindere çıkacak.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.