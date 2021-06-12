Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da yapılacak

Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da düzenlenecek.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samokov kentinde 14 Haziran Pazartesi başlayacak organizasyon, 20 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.



Şampiyonada ilk olarak serbest stilde güreşçiler mindere çıkacak.



