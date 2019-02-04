Avni Yıldırım 'yeşil kemer' için ringe çıkıyor

Profesyonel boks tarihinin en prestijli federasyonu olarak bilinen Dünya Boks Konseyi (WBC)'de ilk kez bir Türk boksör dünya şampiyonluğuna ulaşabilmek için ringe çıkacak. 1991 Sivas doğumlu eski milli boksör Avni Yıldırım, dünya boksunun zirvesinde yer alabilmek için ABD'de gerçekleşecek büyük organizasyonda sıkletinin (süperorta) eski şampiyonlarından, Amerikalı Anthony Dirrell karşısında 12 roundluk zorlu maça çıkacak.WBC'nin Dünya sıralamasında ilk 2 basamak içerisinde yer alarak dünya şampiyonluğu maçına çıkma hakkını elde eden, menajerliğini ise uzun yıllardır boks dünyasının içinde önemli yere sahip olmuş, yaklaşık 150'nin üzerinde dövüş organizasyonu düzenlemiş, daha önce Sinan Şamil Sam'ın en parlak dönemlerinde de menajerliğini üstlenmiş, Arena Boxing'in kurucusu Ahmet Öner'in yaptığı Avni Yıldırım, çalışmalarını ise daha önce Lennox Lewis'in antrenörlüğünü yapan Harold Knight ile gerçekleştirmektedir.48 yıllık geçmişinde Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis, Floyd Mayweather Jr., Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Vitali Klitschsko gibi efsanevi şampiyonlar barındırmış ve boks dünyasının 4 büyük federasyonu olarak kabul edilen kuruluşlar içerisinde Dünya Boks Birliği (WBA), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO)'nun önlerinde en prestijli ve en öncelikli federasyon olma hüviyetini koruyan WBC'nin tarihi şampiyonluğu (The Green Belt) için, yine tarihte ilk kez bir Türk boksör Avni Yıldırım, bu ünvanın sahibi olabilmek için mücadele verecek.Ülkemiz ve ülke sporumuz için tarihi önem taşıyan bu maç, 23 Şubat 2019 tarihinde ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 23:00, TSİ 07:00'da gerçekleşecektir.