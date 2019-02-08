Avni Yıldırım Bayern efsanesinin kontrolünde

Avni Yıldırım, Anthony Direll ile ABD'nin Minneapolis kentinde yerel tarih ve saatle 23 Şubat'ta Green Belt ünvanı için yapacağı müsabaka öncesi son sağlık kontrolleri ve tedavisi için Avrupa'nın en köklü ve güçlü kulüplerinden Bayern Münih'in ve Almanya Futbol Milli Takımı'nın dünyaca ünlü doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt'a tedavi oldu.Bu önemli karşılaşma öncesi ulaşılması ve randevu alınması çok zor olan ve daha önce Jürgen Klinsmann, Ronaldo, Michael Owen, Usain Bolt ve Maurice Green gibi dünyaca ünlü sporcuların tedavi ve iyileşme süreçlerinde önemli rol oynayan Dr. Wohlfahrt tarafından Avni Yıldırım'ın son sağlık kontrolleri ve tedavisi, Bayern Münih tesislerinde gerçekleştirildi.