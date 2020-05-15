İstanbul'da 11 Mayıs günü ihtiyari açılış yapan AVM'ler önünde de uzun kuyruklar oluşunca yetkililer harekete geçti. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, önceki akşam Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplanarak İstanbul'daki AVM'lerde uyulması gereken kuralları karara bağladı.Kurallara uymayan kişilere 3.150 liraya kadar ceza kesilecek. İş yerlerine kesilecek ceza ise ciro oranında olacak. AVM'lerin denetimlerini ise kaymakamlıklar tarafından oluşturulan ekipler gerçekleştirecek. İşte AVM'lerde uyulması gereken kurallar:- AVM'lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havasıyla sağlanacak.- AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak.- Personelin yemekleri kumanya şeklinde, tek kullanımlık malzemelerle dağıtılacak.- AVM'lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak.- Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.- 1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.- AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.- AVM'lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.- Yetkililer, bu kurallara uymayan kişilere verilecek cezanın 3.150 liraya kadar çıkarken, AVM gibi iş yerleri için cezanın cirosu oranında olacağından büyük miktarlara ulaşacağını vurguladılar.