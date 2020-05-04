AVM'ler açılıyor mu? Hangi AVM'ler

AVM'ler açılıyor mu gibi merak edilen sorular vatandaşlarımızın sorduğu sorular arasında. AVM'ler açılıyor mu, ne zaman açılacak sorularını sormasına neden oldu. Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine AVM'lerde faaliyetlere ara verilmişti. AVM'ler 11 Mayıs'ta yeniden açılacak. Hangi AVM'lerin açılacağı ise henüz belli olmadı.

04 Mayıs 2020 20:08
AVM'ler açılıyor mu? Hangi AVM'ler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

AVM AÇILIŞ TARİHİ: 11 MAYIS

"65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz."

Hangi Avm'lerin açılacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı

Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

 

Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı örnek bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. 

"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi.

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının sürdürüleceğini söyledi.

 

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