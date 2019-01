Avlu dizisi izle, Avlu dizisi 27. Bölüm izle, 28. bölüm fragmanı

İzlenme rekorları kıran ve STAR TV'de yayınlanan Avlu dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Avlu dizisi 27. bölümünde yaşananlar... 28. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Deniz'in mahkemesinin sonucu hem cezaevi içinde hem de dışarıda büyük yankı uyandırmıştır. Özge'nin bebek konusundaki çıkmazları bir sürprizle rafa kalkar. Kudret'i torun heyecanı sararken, Naciye kızı için endişelenmektedir. Zerrin, kız kardeşinin gizemli hikayesini çözmeye çalışırken bu sırada Azra özgürlüğe adım adım yaklaşmaktadır.Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte ,şık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesiHikaye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırızŞimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile "Avlu" 29 Mart Perşembe Star'da başlıyor. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.Arnavut kökenli olan Demet Evgar ,19 Mayıs 1980'de Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda 'Aşk Çemberi' adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.Demet Evgar son olarak Avlu dizinde "Deniz Demir" karakterini canlandıracak, Deniz Demir karakterin özellikleri ise şöyle; Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan'la tanışıyor. İlk görüşte aşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır 'da dünyaya gelen Ceren Moray, doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul 'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Ceren Moray, uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar'da eğitim alanaldı. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu. İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı. 2014 yapımı O Hayat Benim'de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti.Ceren Moray son olarak Avlu dizinde "Azra Kaya" karakterini canlandıracak, Azra Kaya karakterin özellikleri ise şöyle; Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş kadın. Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse, 17 yaşında üniversite için Almanya'ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi'nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı. Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar'a aday oldu. Nursel Köse "Yaşamın Kıyısında" filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı "Ayrılık" "Die Fremde" sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası", Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve "72.Koğuş" Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı. Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yIl "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse'nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi. Nursel Köse'yi geniş kitlelere tanıtan proje ise "Paramprça" oldu.Nursel Köse son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde "Kudret Öztürk" karakterini canlandıracak. karakterin özellikleri ise şöyle; Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.Kenan Ece, 1980 yılında babasının işi nedeniyle ailesinin ikamet ettiği Dubai'de doğmuştur. Tam adı Cahit Kenan Ece'dir. Galatasaray Spor Klubü'nün eski yöneticilerinden Turgan Ece'nin torunu olan Kenan Ece aynı zamanda Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis'in yeğenidir. Avusturya Lisesi mezunu olan Kenan Ece, 2004 yılında ABD'de ekonomi ve tiyatro eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl İrlanda'nın baş kenti Dublin'de yaşayan Kenan Ece burada ekonomi alanında çalıştı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda'da dizi teklifi alan Kenan Ece, on beş yıldan beri yayınlanan "Fair City" adı bir dizide on üç bölüm rol aldı. İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de 3,5 ay çalışan Kenan Ece İrlanda Film Akademisi'nde kamera önü oyunculuğu üzerine dersler aldı.2010 yılında başrollerini Perran Kutman, Çetin Tekindor, Melis Birkan, Özge Özpirinçci ve Öner Erkan'la paylaştığı "Deli Saraylı" adlı dizide "Emir Zahir" karakterini canlandırdı. 2011 yılında Özer Kızıltan'ın çektiği 'Beni Unutma' isimli filmde Mert Fırat ve Açelya Yılhan'la birlikte rol aldı. Kenan Ece, 2014 yılında senaryosunu Birol Güven, Yaşar Arak ve Caner Güler'in yazdığı "Kalp Hırsızı" adlı dizide Mine Tugay ve Selin Ortaçlı ile başrolde oynadı.Kenan Ece son olarak Avlu dizinde "Murat Ünal" karakterini canlandıracak, Murat Ünal karakterin özellikleri ise şöyle; Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya'da çalışırken, İstanbul'da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat'ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal'le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.1971 yılında Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya gelen Teoman Kumbaracıbaşı'nın annesi Arjantinli babası ise Türk'tür. Türkçeyi İlkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, Tiyatroyla Avusturya Lisesi'ndeyken tanıştı. İ.T.Ü. Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi. Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı. 2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı. Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı. 2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi. 2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.Teoman Kumbaracıbaşı son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde "Hakan Demir" karakterini canlandıracak. karakterin özellikleri ise şöyle; Aslında karizmatik, çekici bir adam. Ama bir türlü ulaşamadığı yıldız olma hayalleriyle ailesinin arasında sıkışması onu alkole sürüklemiş. Erken yaşta kaybettiği ailesinden kalan birkaç mal mülkle geçimini sürdürüyor.1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Rüçhan Çalışkur, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Uzun yıllar tiyatroda oyunculuk yapan Rüçhan Çalışkur, 2003 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almaya başladı. Çalışkur, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.Rüçhan Çalışkur son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu dizisinde "Nilgün Demir" karakterini canlandıracak. karakterin özellikleri ise şöyle; Hakan'ın ablası. Genç yaşta kaybettikleri annesinin yerine kendini koyup oğlu gibi büyütmüş kardeşini. Bu yüzden Hakan üzerinde inanılmaz bir otoritesi var.