AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları başladı

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışlarının ilk gününde "maxi" ve "süper" gruplarda yarışlar yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları başladı
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12 Ağustos 2023 17:51
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışlarının ilk gününde "maxi" ve "süper" gruplarda yarışlar koşuldu.

İzmir Park Yarış Pisti'ndeki organizasyonda maxi grupta 5, süper grupta 9 sporcu mücadele etti.

İlk gün yarışlarında süper grupta birinciliği Ümit Ülkü, ikinciliği Metin Çalışkan, üçüncülüğü Azizhan Kaya elde etti.

Maxi grupta ise Barkın Pınar birinci, Seda Kaçan ikinci, Ümit Ülkü üçüncü oldu.

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları yarın tamamlanacak.

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