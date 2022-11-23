AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda birinciler İzmir'de belli olacak

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son ayak yarışları hafta sonu İzmir'de koşulacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 26-27 Kasım'da İzmir Ülkü Park pistinde gerçekleştirilecek yarışlarda Süper Grup'ta 16, Maxi Grup'ta 7 araç mücadele edecek.
İlk gün idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar, sıralama turu ve birinci yarışlar gerçekleştirilecek.
İkinci yarışların 27 Kasım Pazar günü düzenleneceği yarışlarda sezon birincileri belirlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 26-27 Kasım'da İzmir Ülkü Park pistinde gerçekleştirilecek yarışlarda Süper Grup'ta 16, Maxi Grup'ta 7 araç mücadele edecek.
İlk gün idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlar, sıralama turu ve birinci yarışlar gerçekleştirilecek.
İkinci yarışların 27 Kasım Pazar günü düzenleneceği yarışlarda sezon birincileri belirlenecek.