AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları İzmir'de tamamlandı

Otomobil sporlarında AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak mücadelesi sona erdi.
Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen 3. ayak mücadelesinde dünkü ilk yarışların ardından bugün maxi grupta 8, süper grupta ise 11 araç yer aldı.
Bugün koşulan ikinci yarışlarda süper grupta ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Fatih Selim Göçer ve Ömer Şamlı'dan oluşurken, maxi grupta ilk 3 sırayı Turgut Konukoğlu, Zekai Özen ve Temel Çamlıdağ elde etti.
Süper grupta 3, maxi grupta 1 araç yarışı tamamlayamadı.
Ülkü Park Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen 3. ayak mücadelesinde dünkü ilk yarışların ardından bugün maxi grupta 8, süper grupta ise 11 araç yer aldı.
Bugün koşulan ikinci yarışlarda süper grupta ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Fatih Selim Göçer ve Ömer Şamlı'dan oluşurken, maxi grupta ilk 3 sırayı Turgut Konukoğlu, Zekai Özen ve Temel Çamlıdağ elde etti.
Süper grupta 3, maxi grupta 1 araç yarışı tamamlayamadı.
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