Avi Even: "Anadolu Efes her alanda patladı"

Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, "İstatistiklerin her alanında patlama yaşadılar, çok yüksek yüzdelerle hücum ettiler" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avi Even: 'Anadolu Efes her alanda patladı'
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24 Şubat 2022 23:54
Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, Anadolu Efes'in çok yüksek yüzdelerle hücum ettiğini dile getirdi.

Rakiplerinin maça çok iyi başladığını aktaran Even, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes gibi zorlu bir takıma karşı oynadık. Maçın başından beri bizi çok zorladılar, çok iyi başladılar. İstatistiklerin her alanında patlama yaşadılar, çok yüksek yüzdelerle hücum ettiler. Savunma tarafında çok iyi değildik, onları yeteri kadar yavaşlatamadık ve bu bize kötü yansıdı. İyi bir maç çıkardığımızı söyleyemeyeceğim."

 
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