Portekiz Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak'te teknik direktör, ilginç açıklamalarda bulundu.Benfica'yı Galatasaray'ı yendiği için tebrik eden Inacio, ''Benfica, Galatasaray karşısında çok düzenliydi. Türkiye'de aldıkları zafer için onları tebrik ediyorum.Benfica'ya karşı kötü oynamak istemiyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz.'' şeklinde konuştu.Benfica, Galatasaray ile oynanan maçta Grimaldo, Pizzi, Jonas gibi as oyuncuları İstanbul'a getirmemişti.Aves, 18 takımlı Portekiz Ligi'nde 21 puanla küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde 14. sırada bulunuyor.