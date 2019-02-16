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''Aves maçı için Galatasaray'a yedek çıktılar''

Portekiz Ligi takımlarından Aves'in teknik direktörü Augusto Inacio, Benfica ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Aves maçı için Galatasaray'a yedek çıktılar''
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16 Şubat 2019 17:16
Portekiz Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak Aves'te teknik direktör Augusto Inacio, ilginç açıklamalarda bulundu.

Benfica'yı Galatasaray'ı yendiği için tebrik eden Inacio, ''Benfica, Galatasaray karşısında çok düzenliydi. Türkiye'de aldıkları zafer için onları tebrik ediyorum. Benfica, Aves maçını düşünerek Galatasaray karşısına gençleri sürdü. Bu da Benfica'nın Aves'i ne kadar ciddiye aldığını gösterir. Benfica'ya karşı kötü oynamak istemiyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Benfica, Galatasaray ile oynanan maçta Grimaldo, Pizzi, Jonas gibi as oyuncuları İstanbul'a getirmemişti.

Aves, 18 takımlı Portekiz Ligi'nde 21 puanla küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde 14. sırada bulunuyor.

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