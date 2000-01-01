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Avery Bradley, sezonun kalanında forma giymeyecek!

Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, NBA'in Orlando'daki sezon devamında oynamayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, NBA'in Orlando'daki sezon devamında oynamayacağını duyurdu.

Bradley, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye bu belirsiz zamanlarda ailesiyle birlikte kalmak istediğini söyledi.

Lakers veteranının, solunum yolu hastalıkları konusunda sıkıntılı bir geçmişi olan ve Walt Disney World'de bubble'a girmek için tıbbi olarak izin alması mümkün olmayan bir oğlu bulunuyor.

Bradley, şu açıklamaları yaptı:

"Lakers takım arkadaşlarıma ve organizasyona ne kadar bağlı olsam da, ailem için basketbol oynuyorum. Ve böyle bir zamanda, ailemin sağlığını ve refahını en ufak bir riske bile sokabilecek herhangi bir karar vermeyi düşünemiyorum bile. Söz verdiğim gibi, bu zamanı toplumumu güçlendirmeye yardımcı olacak projelerin oluşturulmasına odaklanmak için kullanacağım."

2019-20 sezonu askıya alınmadan önce, Bradley 49 maçta Lakers için 8.6 sayı, 2.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamalara sahipti.


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