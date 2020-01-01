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Avery Bradley opsiyonunu reddediyor, serbest kalacak

The Athletic'ten Shams Charania'nın bildirdiğine göre Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, 2020-21 sezonu için 5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedecek ve sınırsız serbest oyuncu olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'nın bildirdiğine göre Los Angeles Lakers guardı Avery Bradley, 2020-21 sezonu için 5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddedecek ve sınırsız serbest oyuncu olacak.

Bradley, uzak mesafeden %36.4 şut isabetiyle yakaladığı 8.6 sayı ortalamasıyla, Los Angeles'ta oynadığı 49 maçta düzenli olarak yıldız guardları savunma görevini üstlenmişti.

Kariyerinde iki kez savunma beşlerine seçilmiş olan Bradley, aile sağlığı endişeleri nedeniyle NBA'in Orlando'daki sezon devamına katılmamayı tercih etmesinden önce, en son Mart ayında oynamıştı.


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