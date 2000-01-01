Avery Bradley, Miami Heat ile anlaştı!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Miami Heat, Avery Bradley ile iki yıllığı 11.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzalama üzerine anlaştı.



2019-20 sezonuna Mart ayı ortasında ara verilmeden önce oynadığı 49 maçta, 29 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Lakers formasıyla 8.6 sayı, 2.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bradley, solunum hastalığı geçmişi olan oğlunun sağlığı nedeniyle, bu yaz NBA'in Orlando'daki bubble'ında forma giymemişti.



Lakers genel menajeri Rob Pelinka, playoffları kaçırmasına rağmen, takımın geçen sezon yaptığı katkılardan dolayı Bradley'ye bir şampiyonluk yüzüğü teklif edeceğini belirtmişti.



