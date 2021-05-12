Averajla şampiyonluk: Beşiktaş 1-1 Galatasaray!

Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde 3 kez şampiyon gol averajıyla, 1 kez ikili averajla belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Averajla şampiyonluk: Beşiktaş 1-1 Galatasaray!
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12 Mayıs 2021 13:25
Süper Lig'in geride kalan 62 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı.

1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı.

1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.

2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.

 


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