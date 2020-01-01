Avdija: "Warriors, benim için harika olur!"

Deni Avdija, 2020 NBA Draftı'nda Golden State Warriors tarafından seçilme olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



İlk 10 sıra içinde yer alması beklenen Avdija, muhabirlere Warriors'a katılmanın kendisi için "harika bir durum" olacağını söyledi:



"Harika bir organizasyon, harika bir ekip ve benim için harika bir durum. Ama nereye gittiğim gerçekten umrumda değil. Umurumda olan şey, beni seçecek ekibin potansiyelimi en üst düzeye çıkarması ve takımın iyi bir parçası olmak. Günün sonunda, amacım budur.



NBA Draftı'nda en iyi 10 seçimden biri olmak kesinlikle her oyuncu için bir hedeftir. Ama benim için önemli olan, doğru takımda olmak, gelişmeme ve olabildiğim en iyi Deni olmama yardımcı olabilecek doğru durumda olmak. Günün sonunda, hangi seçimle seçildiğinize değil, kariyerinizin sonuna bakarsınız."



2020 NBA Draftı, 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek.



