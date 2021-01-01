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Avdija: "Bunu yazın bir kenara: İyi olacağız!"

Washington Wizards forveti Deni Avdija, sezonun ilk galibiyetinden sonra takımına duyduğu güveni açıkça belli edecek şekilde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Deni Avdija, sezonun ilk galibiyetinden sonra takımına duyduğu güveni açıkça belli edecek şekilde konuştu.

Wizards, üst üste beş yenilginin ardından dün gece Minnesota Timberwolves'a karşı, 130-109'luk skorla sezonun ilk galibiyetini aldı.

Avdija, The Athletic'den Fred Katz'a, Wizards'ın kötü başlangıcına rağmen iyi olacaklarına olan inancını dile getirdi:

"Yedi, sekiz mağlubiyetimiz olsa bile kendimize inancımız tam. Bunu yazın bir kenara: İyi olacağız."

Timberwolves'un savunmasını 31 sayı ile yıkan Bradley Beal sayesinde Wizards ekibi, beş maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Avdija ise, 11 sayı ve 7 ribaundlık performansı ile çift hanelerde skor üreten yedi oyuncunun bir parçası oldu.

Avdija bunu NBA kariyerinde ilk kez başarmış oldu ve üç asist ile üç top çalma da kaydederek, çok yönlülüğünü gösterdi.


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