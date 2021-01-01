Avdija: "Beni güçlendiren kişi Russ'tı, ona teşekkür ederim!"

Washington Wizards forveti Deni Avdija, kendisini daha sağlam bir oyuncu yaptığını belrittiği eski takım arkadaşı Russell Westbrook'a övgüde bulundu.



Avdija, çaylak sezonunda Westbrook ile birlikte oynamış ve yıldız oyuncudan birçok şey öğrenme şansı bulmuştu.



İsrailli oyuncu, Washington'da geçirdiği sezonun ardından şimdi Los Angeles Lakers'ta yer alan Russ'la ilişkisini şu şekilde açıkladı:



"Russ beni zihinsel olarak kesinlikle daha sağlam hale getirdi. Russ gibi harika bir oyuncuyla oynamak, özellikle bir çaylak olarak hiç kolay değildi. Sahada sizden çok şey talep eden biri ve bazen bunu maç sırasında bana bağırması falan gibi zor yollardan tecrübe ettiğim oldu.



Ama beni daha da güçlendirdiği için ona teşekkür etmek isterim. NBA'e girdiğim dönemde kafa yapıma kesinlikle çok faydaları dokundu. Harika bir ilk yıl geçirdiğim için ona teşekkür ediyorum."



Avdija, 54 maçta forma giydiği ilk NBA sezonunda, maç başına 23 dakika süre alarak 6.3 sayı, 4.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



