Avcı'dan Nwakaeme'ye motivasyon

Erzurumspor maçı öncesinde en çok dikkat çeken isimlerden biri de Nwakaeme oldu. 31 yaşındaki Nijeryalı, antrenmandaki neşesini performansına da yansıtırken, bu hırsının altında yatan neden de ortaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Özgürsün, yeteneklerini istediğin gibi kullanabilirsin" sözleri oyuncunun performansının artmasındaki önemli sebeplerden oldu.



FİKSTÜRE GÜVENİYOR



LİGİN geride kalan 8 haftasında Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanya gibi iddialı takımlarla karşılaşan Trabzonspor, önündeki 6 maçlık periyottan en az 15 puan hedefliyor.



Yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen bordo-mavililer, bu süreçte BB Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor, Kayserispor (D), Çaykur Rizespor ve Hatayspor (D) ile karşılaşacak.



