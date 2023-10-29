Trabzonspor, bugün (Pazar) Fatih Karagümrük karşısında 3 puan istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı hücumda ana planlarını Paul Onuachu üzerinde kurdu.
Başarılı çalıştırıcı takıma seslenerek "Paul'ün müthiş bir fiziği var. Onu mümkün olduğunca fazla kullanmalıyız. Böyle bir silahımız olduğu için çok şanslıyız. Ona istediği topları getirebilirsek mutlaka gol veya goller bulacaktır. Aynı zamanda ondan oluşacak boşluklardan sizler de faydalanacaksınız" ifadesini kullandı.
Avcı, Trezeguet, Visca gibi kanat oyuncularından Onuachu'ya yakın oynamalarını istedi. Böylece onun indireceği toplardan da gol bulunabiler. Avcı, rakip korner ve duran toplarda da Onuachu'dan tehlikeyi uzaklaştırmak için faydalanacak.
Başarılı çalıştırıcı takıma seslenerek "Paul'ün müthiş bir fiziği var. Onu mümkün olduğunca fazla kullanmalıyız. Böyle bir silahımız olduğu için çok şanslıyız. Ona istediği topları getirebilirsek mutlaka gol veya goller bulacaktır. Aynı zamanda ondan oluşacak boşluklardan sizler de faydalanacaksınız" ifadesini kullandı.
Avcı, Trezeguet, Visca gibi kanat oyuncularından Onuachu'ya yakın oynamalarını istedi. Böylece onun indireceği toplardan da gol bulunabiler. Avcı, rakip korner ve duran toplarda da Onuachu'dan tehlikeyi uzaklaştırmak için faydalanacak.