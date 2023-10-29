29 Ekim

Avcı: "Topu Onuachu'ya atın"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hücumdaki en büyük kozu Paul Onuachu. Avcı, tüm takıma seslenerek topların yıldız golcü ile buluşturulmasını istedi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avcı: 'Topu Onuachu'ya atın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 12:09
Trabzonspor, bugün (Pazar) Fatih Karagümrük karşısında 3 puan istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı hücumda ana planlarını Paul Onuachu üzerinde kurdu.

Başarılı çalıştırıcı takıma seslenerek "Paul'ün müthiş bir fiziği var. Onu mümkün olduğunca fazla kullanmalıyız. Böyle bir silahımız olduğu için çok şanslıyız. Ona istediği topları getirebilirsek mutlaka gol veya goller bulacaktır. Aynı zamanda ondan oluşacak boşluklardan sizler de faydalanacaksınız" ifadesini kullandı.

Avcı, Trezeguet, Visca gibi kanat oyuncularından Onuachu'ya yakın oynamalarını istedi. Böylece onun indireceği toplardan da gol bulunabiler. Avcı, rakip korner ve duran toplarda da Onuachu'dan tehlikeyi uzaklaştırmak için faydalanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery