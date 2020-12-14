Eddie Newton döneminde cezalı olduğu haftalar hariç tüm maçlarda ilk 11'de görev alan Flavio, Abdullah Avcı sonrası kulübeye hapsoldu.



Brezilyalı orta saha, Erzurum ve Ankaragücü karşılaşmalarında sonradan oyuna girdi. 24 yaşındaki futbolcu, son 2 haftadaki Sivas ve Kayserispor maçlarında ise 1 dakika bile süre alamadı. Merkezdeki ikilide Abdulkadir Parmak ve Baker'ı istikrarlı olarak oynatan Avcı, kupada Flavio'yu görevlendirip, oyuncusunun son durumuna bakacak.





