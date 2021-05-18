Avcı, Nwakaeme ile özel görüştü

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı önceki gün evinde takımın yıldızlarından Anthony Nwakaeme'yi ağırladı.
Haber61'de yer alan habere göre; Avcı, tecrübeli oyuncuyla 1 saat görüştü. Başarılı çalıştırıcı, Nwakaeme'ye gelecek sezon planlarını anlattı, onun fikirlerini dinledi.
Avcı, Nwakaeme'ye şampiyonluk istediği gelecek yıl için özel sorumluluklar vereceğini kaydetti.
Uğurcan Çakır'ın kulüpten ayrılması durumunda takım kaptanlığını da Nwakaeme'ye vereceğini söylediği belirtildi.
Haber61'de yer alan habere göre; Avcı, tecrübeli oyuncuyla 1 saat görüştü. Başarılı çalıştırıcı, Nwakaeme'ye gelecek sezon planlarını anlattı, onun fikirlerini dinledi.
Avcı, Nwakaeme'ye şampiyonluk istediği gelecek yıl için özel sorumluluklar vereceğini kaydetti.
Uğurcan Çakır'ın kulüpten ayrılması durumunda takım kaptanlığını da Nwakaeme'ye vereceğini söylediği belirtildi.