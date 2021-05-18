Avcı, Nwakaeme ile özel görüştü

Trabzonspor'da Avcı'nın Nwakaeme'den beklentisi yüksek...

, Fotoğraf; AA
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Avcı, Nwakaeme ile özel görüştü
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18 Mayıs 2021 13:14
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı önceki gün evinde takımın yıldızlarından Anthony Nwakaeme'yi ağırladı.

Haber61'de yer alan habere göre; Avcı, tecrübeli oyuncuyla 1 saat görüştü. Başarılı çalıştırıcı, Nwakaeme'ye gelecek sezon planlarını anlattı, onun fikirlerini dinledi.

Avcı, Nwakaeme'ye şampiyonluk istediği gelecek yıl için özel sorumluluklar vereceğini kaydetti.

Uğurcan Çakır'ın kulüpten ayrılması durumunda takım kaptanlığını da Nwakaeme'ye vereceğini söylediği belirtildi.


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