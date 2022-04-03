Avcı'nın tercihi Dorukhan olacak

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karşısında sağ bekte Peres'in yerine Dorukhan'a görev vereceği ifade edildi.

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Avcı'nın tercihi Dorukhan olacak
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03 Nisan 2022 10:36
Trabzonspor'da kart cezalısı Bruno Peres'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmetcan, Vitor Hugo ve Trondsen, dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sağ bekte Peres'in yerine Dorukhan'a görev vereceği ifade edildi. Serkan ile arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Avcı'nın, formayı Dorukhan'a vereceği öğrenildi.

Savunma hattında Hüseyin Türkmen'in forma giymesi beklenirken, cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini alacak.

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