Avcı'nın istediği bek, boşa çıktı!

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Bordo-Mavili takımla anılan Ezgjan Alioski için beklenen gelişmeler yaşanmamış ve yıldız oyuncu sezon başında Al Ahli SFC'ye imzayı atmıştı.Al Ahli bu sezon Arabistan Ligi'nde küme düşerken Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshettiği belirtildi.30 karşılaşmada 6 gol-9 asistlik katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini koruyor. Alioski sol bek ve kanat mevkilerinde görev alabiliyor.Eren Elmalı'yı renklerine bağlayan Trabzonspor'un bu fırsat transferi için harekete geçebileceği öğrenildi.