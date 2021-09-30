Avcı'nın imdadına Denswil yetişti

Teknik direktör Abdullah Avcı, Denswil'i hafta sonu Kayseri'de Edgar Ie ile birlikte defansın göbeğinde oynatmayı düşünüyor.

Haber; Sabah
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Avcı'nın imdadına Denswil yetişti
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30 Eylül 2021 10:06
Trabzonspor defansında Hugo ile Hüseyin'in kart cezaları yüzünden Kayserispor maçı öncesi sıkıntı yaşanırken, sakatlıkları geçen Trondsen ile Denswil'in bu karşılaşmaya yetişeceği belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sol bekte forma verdiği Denswil'i hafta sonu Kayseri'de Edgar Ie ile birlikte defansın göbeğinde oynatabileceği vurgulandı.


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