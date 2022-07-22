Avcı'nın gönlünden geçen eldiven: Muric

Trabzonspor, yedek kaleci için 5 isimden oluşan bir liste hazırladı. Yer alan futbolculardan biri de geçen sezon Adana Demirspor forması giyen 23 yaşındaki Arijanet Muric...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avcı'nın gönlünden geçen eldiven: Muric
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22 Temmuz 2022 09:51
Trabzonspor, yedek kaleci için arayışlara başladı.

Abdullah Avcı, yedek kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılmasından sonra Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Muhammet Taha Tepe ve genç kaleciler Hakan Aydın ile Kağan Moradaoğlu'nu kamp kadrosuna dahil etmişti.

Muhammet'in hazırlık maçlarındaki iyi performansına rağmen teknik direktör Avcı, bir kaleci takviyesi daha istiyor. Bu bölgeye daha önce Türk kaleci bakan bordo-mavililer yabancı kontenjanı içerisinde yer alan 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını kaleciden yana kullanmaya karar verdi.

Scout ekibi tarafından oluşturulan 5 isimlik listede geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen 7 Kasım 1998 doğumlu Arijanet Muric'in de yer aldığı belirtildi. 




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