Avcı'nın derbi tercihi belli oldu

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Trabzonspor'da sakatlık kâbusu ise artarak devam ediyor.



Ligde pazar günü Fenerbahçe ile çok zorlu bir maça çıkacak olan bordo-mavili takımda Vitor Hugo'nun sakatlığı bütün planları alt üst etti. Devre arasından önce Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla müthiş bir uyumla yoluna devam eden defans ikilisi bozulurken, kış transfer döneminde stoper alınmamış ve bu alanda Denswil kullanılmaya başlanmıştı.



Teknik Direktör Abdullah Avcı sezon başından itibaren birçok sakatlıkla başa çıkarken, Hugo'dan gelen haber bütün sıkıntıları katladı. Tecrübeli çalıştırıcı da maçtan sonra "Galibiyete rağmen biraz keyfim kaçtı. Tabii ki önce sağlık. Hugo'un yokluğu bizi çok etkiler. Çünkü savunmada eksiklerimiz var" demişti.



Avcı'nın, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta Ahmetcan-Denswil ikilisini değerlendireceği öğrenildi. Genç futbolcu Ahmetcan Kaplan son haftalarda Denswil'in açağını kapatırken, bu kez de Vitor Hugo'nun yokluğunda 11'de forma giyecek.



Hugo'da kırık



Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun durumu hakkında açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven şu ifadeleri kullandı: "Sağ bacağından sakatlanan Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır" dedi. Öte yandan Hugo'nun 8-10 hafta arasında forma giyemeyeceği öğrenildi.





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