Avcı'nın Avrupa'da deplasman fobisi sürüyor

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEFA Konferans Ligi Basel-Trabzonspor 2 - 0 2022-2023 UEA Avrupa Ligi Kızılyıldız-Trabzonspor 2 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde Avrupa'da dış sahada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 7 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.Bordo-mavililer, bu akşam da Basel'e 2-0 mağlup olarak Avcı döneminde ilk deplasman galibiyetini yaşayamadı.Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 10 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle: