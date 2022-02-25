Avcı, kanseri atlatan taraftara söz verdi: 'Yüzleri güldüreceğiz'

Ligin zirvesine ambargo koyan Trabzonspor, 27. haftanın açılış maçında bu akşam sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



Bu sezon evinde maç kaybetmeyen bordo mavililer taraftarı önünde 19 maçtır yenilmiyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Kayserispor maçını kazanması hâlinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.



Rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen teknik direktör Abdullah Avcı galibiyetten emin.



"DESTEĞE DEVAM EDİN"



İki yıldır kanser tedavisi gören ve hastalığını atlatan koyu Trabzonspor taraftarı Aynur Aslan isimli taraftarın iş yerinde kahvaltı yapan Avcı, şampiyonluk sözü verdi.



"Benim en büyük moral kaynağım Trabzonspor. Siz iyi olunca ben de iyi oluyorum" diyen taraftara Avcı "Artık kimse ağlamayacak. Bu sezon ve bundan sonrası Trabzonspor taraftarının yüzünün güleceği dönemlerdir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Sizler pozitif enerjiniz ve dualarınızla bize destek olmaya devam edin" dedi.





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