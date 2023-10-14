Avcı, kanatları altına aldı: Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'a geri dönen teknik direktör Abdullah Avcı, ilk antrenmanında eski oyuncularıyla sarılarak hasret giderdi, yeni isimlerle tanıştı.
Tecrübeli hoca, bir önceki döneminde performansıyla dikkat çeken Abdülkadir Ömür ile özel olarak ilgileniyor.
Geçen hafta Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ömür'ün, Avcı'nın gelişiyle birlikte performansını iyice artırması bekleniyor.
Tecrübeli hoca, bir önceki döneminde performansıyla dikkat çeken Abdülkadir Ömür ile özel olarak ilgileniyor.
Geçen hafta Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ömür'ün, Avcı'nın gelişiyle birlikte performansını iyice artırması bekleniyor.