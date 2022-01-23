Avcı: "G.Saray'a karşı dominant oynayacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avcı: 'G.Saray'a karşı dominant oynayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 18:27
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Marek Hamsik'in durumu hakkında konuşan Abdullah Avcı "Marek Hamsik'in geçen hafta Sivas maçına ağrı ile çıktı. Bu maça bıraktık, son ana kadar denedik. Başlamanın riskli olacağını, ısındığında ne cevap vereceğine dair bir planlama yaptık. Isınmadaki ve müsabakadaki ayağının vereceği cevap kritik olacak. Risk varsa almak istemiyoruz. Ara var, aradan sonra maç var." dedi.

Galatasaray maçıyla ilgili de açıklama yapan Avcı "Çok ciddi bir takımla oynayacağız. Avrupa'da iyi gidiyorlar, lider çıktılar bugünkü kadroyla. Ligde dalgalanmalar gösterdiler. Yeni hocaları var. İki maçtır değişiklikleri var. Son iki maça göre hazırlandık. Bugün seyrettiği durum, kırılma anlarında aleyhlerine dönmesi. Futbolda inişler çıkışlar var. Son derece sağlıklı şekilde maça hazırlandık. Biz dominant oyun oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.