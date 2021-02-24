Avcı, Fenerbahçe maçının taktiğini belirledi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. Teknik direktör Abdullah Avcı bir yandan takımın üzerinde çok fazla baskı ortamının oluşmamasını isterken; bir yandan da takımı maça motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.Avcı ile son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmedi. Geldiği günden bu yana sadece bir kez kaybeden, kırılmadık rekor bırakmayan bordo-mavililerde Avcı'nın motivasyon konuşmasının detayları "Sabır, akılcı oyun ve öz güven" oldu.Antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yapan başarılı hoca, "" dedi.Kurt teknik adam ayrıca teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin Göztepe başta olmak üzere son dönemdeki maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Rakibin olumlu ve olumsuz yönleri üzerine taktik çalışmalar yapacak olan Avcı'nın, baskılı bir oyun anlayışı ile sahaya çıkması bekleniyor.Ligde pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet, bir beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo mavili takım kazanarak 3. sıradaki ezeli rakibi ile puanları eşitlemek istiyor. [Haber61]