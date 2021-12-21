Avcı, Djaniny'i riske etmiyor!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Altay maçı öncesi ağrı hisseden Djaniny'yi riske etmeyecek.



30 yaşındaki futbolcu dünkü idman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya ağrılarının olduğunu söyledi. Böyle durumlarda futbolcusunu riske etmeyen Avcı da planlarını değiştirdi ve Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'e almaya karar verdi.



LİDER, İZMİR'DE ÜÇ PUAN ARIYOR



SÜPER Lig'de 42 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, bugün 10 haftadır kazanamayan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay ile deplasmanda karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.





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