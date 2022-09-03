Avcı'dan UEFA kadrosuna 4 makas

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA listesine Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar'ı yazarken 4 ismi dışarıda bıraktı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avcı'dan UEFA kadrosuna 4 makas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2022 13:03
Trabzonspor'un UEFA kadrosu belli oldu.

Trabzonspor Kulübü, transferde yoluna dolu dizgin devam ederken 01.00'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi.

Bordo Mavililer de yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer alırken sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Serkan Asan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı.

25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu. Bordo Mavililerin bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ