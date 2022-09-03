Avcı'dan UEFA kadrosuna 4 makas

Trabzonspor'un UEFA kadrosu belli oldu.



Trabzonspor Kulübü, transferde yoluna dolu dizgin devam ederken 01.00'da UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi.



Bordo Mavililer de yeni transferlerin tamamı UEFA'ya verilen listede yer alırken sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Serkan Asan'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı.



25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu. Bordo Mavililerin bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.





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