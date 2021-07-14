Avcı'dan öğrencilerine: 'Asıl hedefiniz ay yıldızlı forma olmalı'

Trabzonspor 10 günü aşkın süredir Riva'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili oyuncular da hem tesislerden hem de çalışma ortamından memnuniyetlerini her defasında dile getiriyor. Bir dönem millî takımı da çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, Riva'daki tesislerde millî takım sevinçlerinin ve unutulmaz oyuncuların resimlerinin asılı olduğu koridoru sık sık oyuncularına gösterip gurur köşesini bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.



Kıymetini bilin



Özellikle genç oyuncularla yaptığı sohbetlerde "Asıl hedefiniz bir gün ay yıldızlı formayı giymek olmalı" diyen Abdullah Avcı duvardaki resimleri hatırlatıp "O fotoğraflara iyi bakın. Bir gün sizin de fotoğraflarınız bu duvara asılacak. Giydiğiniz formanın ve mesleğinizin kıymetini bilin ve ona göre çok çalışın" öğüdünde bulunuyor. Yeni sezonla ilgili de konuşan Avcı "Trabzonspor forması her zaman zirveye oynar. Hedefe ulaşmak için sonuna kadar savaşacağız" sözlerini kullandı.







