Avcı'dan ilk 11'de 3 kritik hamle

Trabzonpor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı verecekleri mücadelede ilk 11'de üç önemli değişikliğe gidecek.



Deneyimli hocanın, son olarak Trondsen'i görevlendirdiği sol bekte bu kez Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürmesi bekleniyor.



Ayrıca kulübeden geldiği maçlarda skora ciddi katkılar yapan Djaniny'nin Cornelius, Dorukhan'ın da Berat'ın yerine 11'de oynayacağı öğrenildi.



Avcı'nın takımı diri ve hazır tutmak adına ilerleyen haftalarda da bu tür değişimlere devam edeceği belirtildi.





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