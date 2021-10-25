Avcı'dan Hamsik'e; "Seninle çalıştığım için çok şanslıyım"

Trabzonspor Teknik Direktörü, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen İzmir'de 11'de olmak isteyen ve performansıyla alkış alan Slovak yıldız Marek Hamsik'i maç sonrası özel olarak kutladı

Haber; Sabah
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Avcı'dan Hamsik'e; 'Seninle çalıştığım için çok şanslıyım'
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25 Ekim 2021 09:08
Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvede yerini koruyan Trabzonspor'da oyuncuların yaptıkları fedakarlıklar ön plana çıktı. Sakatlığını yeni atlatıp takımla taktik idman yapmadan oynayan Marek Hamsik, 4.5 saatlik uçak yolculuğunun ardından 3 saat sonra sahaya çıkan Cornelius, kas ağrılarına rağmen oynayan Dorukhan ile Abdülkadir Ömür ve kafasına üç dikiş atılan Hugo'nun maçı tamamlaması ne kadar istekli olduklarını gösterdi.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hamsik ve Cornelius ile yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı. Tecrübeli hocanın iki oyuncuya da durumunu sorduğu ve oynamak istedikleri yanıtını aldığı öğrenildi.

TAKIMIN EN ÇOK KOŞAN İSMİ HAMSİK

Hamsik'e, "Seni 35-40 dakika düşünüyorum" diyen Avcı, kendisini memnun eden bir yanıt aldı. 34 yaşındaki futbolcu, "Hocam, ben ilk 11'de oynamak istiyorum. Bunun için hazırım" dedi. Bu sözler üzerine 11'de başlayan ve 90 dakika görev yaparak 12.5 km ile takımının en çok koşan ismi olan Slovak oyuncunun bu özverisi hocasını mutlu etti. Avcı karşılaşma sonrası Hamsik'e, "Senin gibi profesyonel bir oyuncu ile çalıştığım için çok şanslıyım. Yakaladığımız başarının önemli bir parçasısın" dedi.


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